Meteo pericolo caldo torrido | domenica da bollino rosso ma è in arrivo la goccia fredda

Prepariamoci a un weekend di fuoco: domenica si preannuncia da bollino rosso, con temperature torride che mettono a rischio la nostra salute. Tuttavia, una sopresa all’orizzonte: l’arrivo di una “goccia fredda” dall’Atlantico promette un po’ di sollievo, portando pioggia e un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati per scoprire come affrontare al meglio questa ondata di caldo estremo.

Il caldo afoso potrebbe avere una piccola pausa grazie ad una perturbazione atlantica che porterĂ precipitazioni e un lieve abbassamento delle temperature.

In questa notizia si parla di: caldo - meteo - pericolo - torrido

