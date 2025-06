meteo oggi 15 giugno in arrivo grandine e temporali

Preparatevi a un sabato movimentato: secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, oggi 15 giugno si prevedono grandine e temporali che colpiranno diverse zone d’Italia. Dopo le città da bollino rosso, anche il Nord si prepara a un pomeriggio di annuvolamenti e rovesci isolati sui rilievi. Restate aggiornati e prendete le dovute precauzioni per affrontare questa giornata meteorologicamente imprevedibile!

Previsioni del tempo per oggi, domenica 15 giugno, secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare: in arrivo grandine e temporali. Dopo le città da bollino rosso oggi arrivano anche i temporali. Al nord annuvolamenti sparsi sul nord ovest in graduale aumento e con associati nel, corso del pomeriggio, isolati rovesci o temporali sui rilievi; cielo inizialmente sereno o con poche nubi sulle restanti regioni ma con tendenza, nel corso della mattinata, a sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici associati dal pomeriggio a rovesci o temporali da isolati a sparsi che localmente si estenderanno alle aree pedemontane e di pianura limitrofe, specie sull’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it