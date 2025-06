Meteo le previsioni in Campania per domenica 15 giugno 2025

Se state pianificando la vostra domenica in Campania, ecco tutto ciò che dovete sapere sulle previsioni meteo per il 15 giugno 2025. Un giorno ideale per uscire, godersi il sole e le bellezze della regione senza sorprese climatiche. La giornata si prospetta piena di sole e temperature piacevoli, perfette per una passeggiata all'aperto o un pranzo all'aperto. Scopriamo insieme i dettagli per vivere al meglio questa domenica estiva.

Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4272m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4239m.

