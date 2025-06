Meteo dopo il gran caldo in arrivo forti temporali

Dopo il caldo torrido, una svolta improvvisa si prepara all’orizzonte: dai monti alle pianure, temporali intensi e rovesci improvvisi scuoteranno il Veneto nelle prossime ore. La meteorologia cambia volto, portando con sé un’ondata di instabilità che richiede attenzione e preparazione. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa fase di clima variabile e proteggere voi e le vostre attività.

Dal tardo pomeriggio di oggi domenica 15 giugno, a partire dalle zone montane. e nel corso della giornata di lunedì 16 sono previste in Veneto almeno due fasi di tempo spiccatamente instabile in cui saranno probabili rovesci e temporali sparsi e irregolari con fenomeni anche di forte intensità. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Meteo, dopo il gran caldo in arrivo forti temporali

In questa notizia si parla di: temporali - meteo - gran - caldo

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

https://www.meteolive.it/news/prima-pagina/stop-al-grande-caldo-arriva-la-goccia-fredda-con-temporali-e-grandine Basta caldo africano, l'atmosfera si prepara a un vero e proprio ribaltone. Una "goccia fredda" porterà temporali, grandine e un calo delle temp Vai su Facebook

Previsioni Meteo: Break al caldo africano: in arrivo temporali su parte del paese. Ecco dove e quando Vai su X

Meteo, dopo il gran caldo in arrivo forti temporali; Meteo in Romagna, oggi gran caldo ma sono in arrivo forti temporali con possibili danni associati; Dopo il caldo arrivano i temporali. Allerta meteo gialla in Toscana: le zone interessate.

Meteo, dopo il gran caldo in arrivo forti temporali - Il peggioramento delle condizioni avrà inizio nel tardo pomeriggio di oggi 15 giugno a partire dalle zone montane e proseguirà fino alla mezzanotte di martedì 17. Si legge su trevisotoday.it