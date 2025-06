Meteo caldo rovente sull' Italia | dieci città da bollino rosso ma anche allerta maltempo per violenti e improvvisi temporali Le previsioni

L’Italia si prepara a vivere un weekend di fuoco, tra temperature record e improvvisi temporali. Dieci città sono già sotto il bollino rosso, mentre l’allerta maltempo si fa sentire con violenti temporali in arrivo. Il mix di caldo soffocante e piogge intense rischia di mettere a dura prova cittadini e attività. Rimanete aggiornati e prendete le giuste precauzioni: il clima di giugno ci invita a essere sempre pronti.

Caldo record e afa, ma anche forti e improvvisi temporali. Domenica, 15 giugno 2025, secondo il Ministero della Salute, sono dieci le città da bollino rosso, tre quelle da bollino. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Meteo, caldo rovente sull'Italia: dieci città da bollino rosso, ma anche allerta maltempo (per violenti e improvvisi) temporali. Le previsioni

