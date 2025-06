Meteo a Roma il 16 giugno ancora caldo poi torna il maltempo

Il caldo torrido ha dominato Roma negli ultimi giorni, con temperature che hanno superato i 37°C, regalando un fine settimana da record. Tuttavia, l’atmosfera sta per cambiare: il 16 giugno si prevede ancora un caldo intenso, ma già dal pomeriggio arriveranno i segnali di un immediato cambiamento meteo con il ritorno del maltempo. Restate sintonizzati per scoprire come evolveranno le condizioni climatiche nei prossimi giorni.

Quello che sta finendo è stato un fine settimana particolarmente caldo a Roma. Le temperature hanno abbondantemente superato i 30°C con picchi anche di 37‑38°C nelle ore centrali delle giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno. Le previsioni per lunedì 16 giugno ricalcano questo trend.

