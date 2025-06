Meta Catania è il giorno della verità | stasera Gara 3 contro Genzano per sognare la finale scudetto

Stasera al PalaCatania si accendono le speranze e il cuore di tutto il tifo rossazzurro: alle ore 18, Gara 3 della semifinale scudetto tra Meta Catania e Genzano rappresenta il momento decisivo per sognare la finale e scrivere un nuovo capitolo di gloria. La posta in gioco è alta: vincere significherebbe avvicinarsi a quella storica seconda finale… e voi, siete pronti a tifare fino all’ultimo punto?

