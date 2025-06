Messina di nuovo senz’acqua | 15mila abitanti a secco Rimpallo di colpe tra Enel e l’azienda del servizio idrico

Messina si trova di nuovo senza acqua, lasciando 15mila abitanti nel caos e nell’incertezza. Tra polemiche e rimpalli di responsabilità tra Enel e l’azienda del servizio idrico, le prime giornate di caldo estivo sono state rovinate dall’emergenza idrica. Faro, Ganzirri e altri quartieri del nord città sono nel mirino di questa crisi improvvisa, che mette a dura prova la resistenza della comunità messinese. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene prontamente.

Primi giorni di caldo intenso, primi disagi nell' erogazione dell'acqua a Messina. Nei giorni scorsi la fornitura si è interrotta in alcune zone della città dello Stretto, ripiombate nell'incubo della mancanza d'acqua proprio all'inizio della stagione estiva. Le aree più colpite sono Faro e Ganzirri, quelle dove dovrebbe sorgere il Ponte, oltre ad altri quartieri del nord cittadino, per un totale di 15mila abitanti rimasti a secco. La situazione ha infiammato la protesta del comitato "Vogliamo l'acqua dai rubinetti", che ha convocato un sit-in per lunedì 16 giugno di fronte alla sede della Provincia.