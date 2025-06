Messi ridotto così sembra Mozart con l’acufene strumento di potere nelle mani di Infantino Guardian

Messi, ridotto come un “cos236” e paragonato a Mozart per la sua maestria, si trova ora al centro di un potere strategico nelle mani di Infantino. L’Guardian analizza la sua prestazione contro l’Al-Ahly, con un 0-0 che lascia i tifosi in attesa di emozioni. Inserire Messi nel Mondiale per Club diventa un gioco di sentimenti ed economia, ma fino a quando questa spettacolare coreografia continuerà a incantare il pubblico?

Il Guardian analizza la prestazione di Messi, sceso in campo stanotte contro gli egiziani dell'Al-Ahly (è finita 0-0) nella gara inaugurale del Mondiale per Club voluto da Infantino. Secondo il quotidiano britannico, inserire l'argentino al centro della competizione è stato come "giocare coi sentimenti" dei tifosi, che da un punto di vista emotivo (e anche economico) non possono resistere al fascino di veder giocare il calciatore più forte al mondo. Bellissimo e spietato (come sono gli articoli giornalistici laddove il giornalismo esiste ancora) pezzo di Barney Ronay. La Fifa gioca coi sentimenti dei tifosi mettendo Messi al centro del Mondiale (Guardian).

