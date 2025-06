Messi non punge pari senza gol tra Al Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale del Mondiale per club

Messi ancora alla ricerca della scintilla che possa accendere il suo genio, senza però riuscire a trovare la rete tra Al Ahly e Inter Miami nella prima sfida del mondiale per club. La Pulce si mostra a sprazzi, mentre gli egiziani mettono paura con azioni pericolose: al 43' Trezeguet fallisce un rigore decisivo, parato dall’attento Ustari. Un inizio di torneo che promette emozioni e sorprese, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

La Pulce si accende a sprazzi e sono gli egiziani ad essere più pericolosi: al 43' Trezeguet sbaglia il rigore del possibile vantaggio, parato da Ustari .

