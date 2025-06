Merz conflitto Israele-Iran in cima dell' agenda del G7

Il mondo osserva con attenzione mentre il conflitto tra Israele e Iran domina l’agenda del G7. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che questa tensione sarà al centro dei dibattiti durante il vertice in Canada, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni condivise per garantire stabilità e sicurezza globale. La questione si profila come una delle sfide principali su cui i leader mondiali si concentreranno nei prossimi giorni.

Il conflitto tra Israele e Iran "sarà in cima all'agenda del vertice del G7". Lo ha sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in partenza per il Canada per partecipare al summit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, conflitto Israele-Iran in cima dell'agenda del G7

