Mercato Theo Hernandez ancora nel mirino saudita | L’Al Hilal non si arrende

Il futuro di Theo Hernández al Milan resta incerto, mentre il mercato saudita torreggia come una minaccia concreta. L'Al Hilal, deciso a non mollare, continua a insistere su un trasferimento che potrebbe rivoluzionare le sorti del difensore francese e della stessa squadra rossonera. La sfida tra ambizioni europee e offerte faraoniche si fa sempre più intensa, lasciando tutti col fiato sospeso: quale sarà la svolta definitiva?

Il futuro di Theo Hernández al Milan continua a essere avvolto in una nube mistero, con le sirene saudite che non accennano a placarsi.

