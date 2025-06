Mercato Roma dai gol alla fantasia | Boving e opzione Gudmundsson

La Roma si prepara a un'estate di sfide e strategie, tra ricerca di nuovi talenti e rinforzi mirati. Con un mercato che promette grandi novità, i giallorossi devono reinventarsi per consolidare la loro posizione in Serie A e competere su più fronti. Dalla difesa alle opzioni offensive, ogni mossa sarà cruciale. Sono pronti a sorprendere e a scrivere un nuovo capitolo della loro storia? La risposta si trova nelle prossime settimane.

Un lavoro lungo e faticoso attende la dirigenza della Roma quest’estate, perché al netto della dichiarazioni di un Ranieri che non voleva sentir parlare di rivoluzione, c’è tanto da fare sul mercato. Difesa e fasce sono priorità evidenti, se non altro perché gli addi di Hummels, Nelsson, Saelemaekers e quello probabile di Angelino pongono il club di fronte all’esigenza di trovare rinforzi, ma anche l’attacco potrebbe subire modifiche. Tutto parte dalle cessioni, sicuramente quella di Abraham e forse anche quelle di Dovbyk e Shomurodov, con Gasperini che cerca sia gol che fantasia per il reparto avanzato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it