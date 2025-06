Mercato Juventus quel giocatore lascerà sicuramente il Manchester United! Un club spagnolo ci proverà ma tutto dipenderà da questo fattore Cosa filtra sull’obiettivo bianconero

Il mercato della Juventus si scalda con il possibile trasferimento di Antony dal Manchester United. Un affare che, secondo Fabrizio Romano, dipenderà da un fattore cruciale che potrebbe indirizzare il futuro del talento brasiliano. Tra interesse bianconero e tentativi del Betis Siviglia, tutto si deciderà nelle prossime settimane, lasciando i tifosi in attesa di una svolta decisiva. Ma quale sarà la vera chiave di questa operazione?

Mercato Juventus, il giocatore del Manchester United lascerà i Red Devils: un approdo in bianconero dipenderà da quel fattore!. Fabrizio Romano è stato chiaro. Il Manchester United lascerà partire Antony. Il mercato Juventus è sulle sue tracce al pari del Betis Siviglia. Capire dove approderà, però, sarà una decisione dei Red Devils, come asserito dal giornalista sul suo canale You Tube. PAROLE – « Antony è un altro giocatore che è sul punto di lasciare il Manchester United. Il Betis insisterà fino alla fine per trattenerlo almeno per un'altra stagione, ma dipenderà dalle altre proposte che il Manchester United riceverà per il brasiliano ».