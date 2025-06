Mercato Juventus | la Premier League è sempre una minaccia per questo giocatore L’Arsenal tenta lo scatto per il ‘sogno’ juventino aggiornamenti importanti

Il mercato della Juventus è in fermento, con la Premier League che si fa sempre più minacciosa per uno dei soggetti più ambiti: Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese, protagonista assoluto con lo Sporting CP, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui l’Arsenal, che tenta l’assalto per portarlo in Premier. La battaglia per il “sogno juventino” si infiamma, e gli aggiornamenti più recenti promettono di scuotere il panorama calcistico italiano e internazionale. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa sfida.

Mercato Juventus: la Premier League rappresenta sempre una minaccia per il giocatore accostato ai bianconeri. L'indiscrezione e cosa succede. La battaglia per uno dei centravanti più desiderati d'Europa è ufficialmente entrata nel vivo. Al centro del contendere c'è Viktor Gyokeres, potente attaccante svedese classe 1998 che ha dominato l'ultima stagione con la maglia dello Sporting CP, realizzando una valanga di gol. Secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano portoghese A BOLA, l'Arsenal ha deciso di accelerare per bruciare la concorrenza, ma il mercato Juventus resta vigile sullo sfondo, in attesa di uno spiraglio.

