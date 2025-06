Mercato Juventus giovedì scorso primo contatto diretto con il Milan | si è parlato del futuro di quel giocatore! I dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma, e l'ultimo scoop apre scenari sorprendenti: giovedì scorso, il primo contatto diretto con il Milan ha svelato dettagli esclusivi sul futuro di un protagonista chiave, Dusan Vlahovic. Il serbo, in scadenza nel 2026, potrebbe cambiare maglia già questa estate, alimentando numerose speculazioni e interessi da parte di grandi club. Ecco cosa emerge dalle ultime indiscrezioni e quali potrebbero essere le mosse dei bianconeri.

e gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.com ha svelato un interessantissimo retroscena riguardante il mercato Juventus e, in particolare, Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 e con ogni probabilità partirà in estate. Su di lui si è informato di recente il Milan: stando a quanto si apprende i rossoneri giovedì scorso avrebbero avuto un contatto diretto con la Vecchia Signora per cercare di sondare la possibilità di un trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com