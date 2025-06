Mercato Juventus all-in da 70 milioni | il post-Vlahovic è realtà

La Juventus si prepara a rivoluzionare il proprio assetto con un investimento di 70 milioni di euro, mentre il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più in bilico. Con l’obiettivo di aumentare la produzione offensiva e avvicinarsi alle grandi del campionato, il tecnico Tudor punta a rinforzare la rosa e a cambiare le sorti dei bianconeri. La sfida è lanciata: il mercato si infiamma e i prossimi mesi saranno decisivi per il destino della Vecchia Signora.

La Juventus si prepara ad intervenire sul mercato. Pronto un investimento da 70 milioni per Tudor: Vlahovic andrà via. Vuole più gol, Igor Tudor. La Juventus, nell'ultima Serie A, ne ha infatti realizzati appena 58 restando ben distante dai numeri raggiunti dall'Inter (79) e dall'Atalanta (78). Ecco perché il tecnico croato, in occasione del recente meeting andato in scena alla Continassa, ha chiesto al direttore generale Damien Comolli e al suo braccio destro Giorgio Chiellini di portare a Torino un centravanti di caratura internazionale, capace di vedere regolarmente la porta avversaria e soprattutto capace di colmare il vuoto che, presto, verrà lasciato da Dusan Vlahovic.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

