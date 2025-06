Mercato Juve | vuole rimanere a Torino! Futuro deciso non ci sono più dubbi sulla volontà del big bianconero Retroscena

Il mercato della Juventus si infiamma con notizie rassicuranti dal fronte dei tifosi: il Big Bianconero ha deciso di restare a Torino, confermando il suo forte legame con la città e la maglia. Con Tudor alla guida, i bianconeri puntano a un futuro di continuità e rinnovamento, alimentando l’entusiasmo per una stagione che promette grandi sfide e successi. La volontà del giocatore è chiara e nessun dubbio rimane: il suo percorso con la Juventus continuerà, portando entusiasmo e nuove ambizioni.

Mercato Juve: vuole restare a Torino! Futuro deciso, nessun dubbio sulla volontà del giocatore bianconero. Retroscena. Alla Continassa tira un vento nuovo, un vento di rinnovamento che porta con sé la conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato, ex giocatore bianconero noto per il suo stile di gioco intenso, fatto di pressing e grande aggressività, si prepara a dare continuità a una precisa linea non solo tattica, ma anche mentale. Le sue idee sono chiare e, in questo nuovo capitolo, un nome su tutti è già stato cerchiato in rosso dalla dirigenza come punto fermo da cui ripartire: quello di Kenan Yildiz.