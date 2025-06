Mercato Juve occhi puntati in Ligue 1 | può arrivare da lì il nuovo colpo della dirigenza bianconera! Il profilo nel mirino del club

Il mercato della Juventus si infiamma con voci provenienti dalla Ligue 1: potrebbe arrivare un nuovo colpo a rinforzare la… Se le ultime indiscrezioni trovano conferma, Leonardo Balerdi potrebbe essere il nome caldo per la difesa bianconera, aggiungendo qualità e robustezza alla squadra di Tudor. Restate con noi, perché gli aggiornamenti sono in continuo fermento e il mercato non si ferma mai!

: tutti gli aggiornamenti. Il mercato Juve ha gli occhi puntati in Ligue 1: è da lì infatti che potrebbe arrivare il prossimo colpo che la dirigenza della Vecchia Signora ha intenzione di provare a regalare a Tudor. Si tratta di Leonardo Balerdi, difensore argentino che si è preso la scena in questa stagione con l’ Olympique Marsiglia. La Juventus lo ha già messo nel mirino, ma servirà prima liberargli spazio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, occhi puntati in Ligue 1: può arrivare da lì il nuovo colpo della dirigenza bianconera! Il profilo nel mirino del club

