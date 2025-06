Mercato Juve Kolo Muani e Conceicao verso la permanenza a Torino? Dettate le condizioni | svelate le possibili cifre dei due affari

Il mercato della Juventus si infiamma con i fari puntati su Kolo Muani e Conceicao, prossimi protagonisti della stagione bianconera. Mentre partecipano al Mondiale per Club, il loro futuro a Torino potrebbe ancora essere scritto, con trattative in corso e cifre che fanno sognare i tifosi. Ma quali sono le condizioni per la loro permanenza? Scopriamolo insieme, perché l’estate juventina promette grandi colpi e sorprese entusiasmanti.

Mercato Juve, Kolo Muani e Conceicao verso la permanenza a Torino? Tutti i dettagli sul futuro dei due bianconeri. Va avanti il mercato Juve che pensa al futuro di Kolo Muani e Conceicao. I due bianconeri stanno partecipando al Mondiale per Club con i bianconeri ma il loro futuro è ancora da determinare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora avvierà due trattative per vedere la fattibilità o meno di trattenere i due giocatori a Torino. Per Kolo Muani si potrebbe parlare per un nuovo prestito, anche oneroso, con un possibile obbligo di riscatto a condizioni non impossibili: circa 50 milioni di euro.

