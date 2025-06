Memorial Matti di Te a San Romano | Sport e Solidarietà in Ricordo di Mattia Giani

Il primo Memorial "Matti di Te" a San Romano ha conquistato il cuore della comunità, unendo sport e solidarietà in un tributo commovente a Mattia Giani. In piazza della Costituzione, su quasi tremila metri quadri, giovani e adulti si sono sfidati in varie discipline, celebrando la vita di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile. Un successo che dimostra come lo sport possa essere anche un potente veicolo di ricordo e speranza.

Un successo annunciato per il primo Memorial "Matti di Te" svoltosi a San Romano, in piazza della Costituzione. Un evento di solidarietà fondato sullo sport e sulla socializzazione. Soprattutto, una manifestazione in ricordo di Mattia Giani, 26 anni, sanromanese, venuto a mancare nel 2024 a causa di un malore durante una partita di calcio dilettantistico. Un'area di quasi tremila metri quadri è stata messa a disposizione di svariate discipline sportive, tra cui spiccavano il calcio a cinque e il volley. Molte le squadre che si sono sfidate fin dalle prime ore del mattino per gareggiare in onore del giovane calciatore.

