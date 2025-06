Meloni sente Al Thani e Costa sulla crisi in Medio Oriente

Giorgia Meloni intensifica gli sforzi diplomatici sulla crisi in Medio Oriente, mantenendo costanti contatti con leader chiave come l'emiro del Qatar e il presidente del Consiglio europeo. Mentre il G7 si apre in Canada, la presidente del Consiglio si impegna a favorire dialogue e stabilità nella regione, rafforzando il ruolo dell’Italia nel quadro internazionale. La sua azione testimonia la volontà di contribuire a una soluzione condivisa e duratura.

Proseguono i contatti internazionali della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi in Medio Oriente, alla vigilia dell'apertura dei lavori del vertice del G7 in Canada. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che nel corso della giornata Meloni ha avuto colloqui telefonici con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni sente Al Thani e Costa sulla crisi in Medio Oriente

