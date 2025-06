Meloni in Canada per il G7 | oggi attesi bilaterali con Starmer e Merz

Oggi, Meloni si trova in Canada per partecipare al G7, dove sono attesi incontri bilaterali con leader di rilievo come Starmer e Merz. Con un sodalizio consolidato con l’amministrazione americana e il ruolo di ponte tra Usa e Ue, si prevede un bilaterale privato con gli Stati Uniti. L’obiettivo è chiaro: indirizzare i prossimi passi degli USA verso una soluzione diplomatica per arrestare le ostilità tra Iran e Israele, favorendo così la pace globale.

Si presume e prevede che il Presidente del Consiglio, in considerazione dei suoi ottimi rapporti con l'amministrazione americana e del suo ruolo di ponte tra Usa e Ue, possa avere un bilaterale privato con il leader degli States. L'obiettivo di questo confronto dovrebbe essere proprio quello di trattare e scoprire i prossimi passi degli Usa nei confronti di una soluzione diplomatica che ponga fine alle ostilità in corso tra Iran e Israele.

