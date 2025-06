Meloni in Canada per il G7 Medio Oriente e dazi | si cerca un punto in comune

Mentre il G7 di Kananaskis si apre alle Rocky Mountains canadesi, i leader si trovano a navigare tra tensioni internazionali e interessi condivisi. La crisi tra Israele e Iran, in crescita, richiede una posizione unitaria da parte dei grandi del mondo, mentre Donald Trump alimenta ulteriormente l’incertezza con dichiarazioni ambigue. In questo scenario complesso, si cerca un punto di incontro che possa portare stabilità e dialogue. L’obiettivo è trovare un terreno comune per affrontare le sfide globali, anche quelle più spinose.

Il G7 di Kananaskis si apre all'insegna della crisi tra Israele e Iran, che impone ai sette leader di tentare di raggiungere una posizione comune su un conflitto che sta ormai sfociando in una guerra totale. Gli occhi sono puntati su Donald Trump. Il presidente Usa si presenta al vertice sulle Rocky Mountains canadesi preceduto da una serie di dichiarazioni che rischiano di confondere gli altri Grandi. "L'Iran e Israele dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno", ha scritto su Truth. Poi, l'"apertura" ad un ruolo di mediatore per Vladimir Putin. E ancora, la possibilità di una partecipazione Usa al conflitto: "Non siamo coinvolti" nel conflitto fra Israele e Iran, ma "è possibile che lo saremo". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni in Canada per il G7. Medio Oriente e dazi: si cerca un punto in comune

