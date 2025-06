Meloni in Canada per il G7 | il premier in colloquio con Costa e Al Thani sulla situazione in Medio Oriente

Mentre Meloni si trova in Canada per il G7, il suo impegno si estende anche a delicate questioni internazionali. Il Premier ha avuto incontri con Costa e Al Thani sulla crisi in Medio Oriente, ma le aspettative sono alte per un possibile bilaterale con gli Stati Uniti. In un contesto di tensioni crescenti tra Iran e Israele, l'Italia si prepara a svolgere un ruolo chiave nel favorire una soluzione diplomatica duratura, rafforzando così il suo peso sul palcoscenico globale.

Si presume e prevede che il Presidente del Consiglio, in considerazione dei suoi ottimi rapporti con l'amministrazione americana e del suo ruolo di ponte tra Usa e Ue, possa avere un bilaterale privato con il leader degli States. L'obiettivo di questo confronto dovrebbe essere proprio quello di trattare e scoprire i prossimi passi degli Usa nei confronti di una soluzione diplomatica che ponga fine alle ostilità in corso tra Iran e Israele

