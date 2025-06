Meloni in Canada per il G7 fari puntati sulla crisi in Medio Oriente

Giorgia Meloni sbarca in Canada per il G7, affrontando le sfide globali che scuotono il mondo. Con la crisi in Medio Oriente al centro dell'attenzione e l’attacco di Israele all’Iran che rischia di sconvolgere l’intera regione, i leader si preparano a discutere questioni cruciali come l’Ucraina e la stabilità internazionale. È in questo scenario complesso che si delineano le strategie per un futuro incerto, e la diplomazia italiana assume un ruolo chiave.

Giorgia Meloni è arrivata in Canada (insieme con la figlia Ginevra) per partecipare al vertice dei leader del G7, che si terrà lunedì 16 e martedì 17 giugno nella località montana di Kananaskis. L'attacco di Israele all' Iran ha stravolto l'agenda dei lavori: sul tavolo l' Ucraina, vista anche la presenza di Volodymyr Zelensky, ma grande attenzione sarà rivolta alle ostilità tra Tel Aviv e Teheran, che potrebbero allargarsi all'intera regione. È previsto che i leader mondiali adottino sette brevi dichiarazioni su finanziamento dello sviluppo, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, la lotta agli incendi, minerali critici, repressione transnazionale e contrasto al traffico di migranti.

