Meloni in Canada al via oggi il G7

In un contesto internazionale segnato da tensioni e incertezze, il G7 si apre oggi a Kananaskis, nell’Alberta, con Meloni tra i protagonisti. Il vertice, giunto al suo 50esimo anniversario, si svolge in un momento di crisi globale senza precedenti: dalla guerra in Medioriente alle difficoltà in Europa, la comunità internazionale è chiamata a trovare soluzioni condivise. La strada verso la stabilità e la pace passa anche attraverso questo importante appuntamento...

Si apre oggi a Kananaskis, nell’Alberta, tra le ‘Canadian Rockies, il 50esimo vertice dei leader del G7. Un vertice che arriva in un momento a dir poco caldo: in Medioriente Israele e Iran combattono una guerra che ormai appare totale, la situazione a Gaza è lontana da qualsiasi soluzione plausibile, e in Europa la prospettiva di una tregua tra Russia e Ucraina sembra fuori dalla portata dei 7 Grandi, così come dell’Unione europea, anch’essa presente al summit canadese con la propria leadership. Sette le sessioni di lavoro stabilite dalla presidenza canadese, che si svolgeranno tra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Canada, al via oggi il G7

In questa notizia si parla di: meloni - canada - vertice - stabilite

Meloni riceve il Primo Ministro del Canada Mark Carney a Palazzo Chigi - Il 17 maggio 2025, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, in un incontro volto a rafforzare i legami tra Italia e Canada.

Meloni in Canada, al via oggi il G7; G7, Giorgia Meloni chiude il summit pugliese: È stato un successo, grande capacità dell'Italia.

Meloni in Canada, al via oggi il G7 - Si apre oggi a Kananaskis, nell’Alberta, tra le ‘Canadian Rockies, il 50esimo vertice dei leader del G7. Segnala msn.com