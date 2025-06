Meloni arrivata in Canada per il G7 priorità la de-escalation in Medio Oriente

Giorgia Meloni è arrivata in Canada per il vertice del G7 a Kananaskis, puntando su un tema cruciale: la de-escalation in Medio Oriente. Mentre i leader mondiali si preparano alle discussioni, l'Italia si impegna a promuovere diplomazia e responsabilità internazionale. La sfida è grande, ma la presenza di Meloni indica l’attenzione dell’Italia verso soluzioni pacifiche e dialogo aperto. Resta da vedere quali saranno le decisioni che nascereanno da questo importante incontro.

AGI - La premier Giorgia Meloni è arrivata in Canada per partecipare al vertice dei leader del G7 che si apre domani a Kananaskis. La premier Giorgia Meloni è atterrata presso l'aeroporto di Calgary. Successivamente si trasferira' al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, dove lunedì 16 e martedì 17 giugno si terranno i lavori del G7. Al momento il G7 non prevede un'unica dichiarazione finale, un segnale delle differenti sensibilità su alcuni dossier, in primis il sostegno all'Ucraina, la questione dei dazi, della Difesa e il Medio Oriente. È previsto che i leader mondiali adottino sette brevi dichiarazioni su temi quale il finanziamento dello sviluppo; l'intelligenza artificiale; le tecnologie quantistiche; la lotta agli incendi; i minerali critici; la repressione transnazionale; il contrasto al traffico di migranti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni arrivata in Canada per il G7, priorità la de-escalation in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: meloni - arrivata - canada - medio

Meloni sente von der Leyen: così è arrivata la svolta sulla trattativa con Trump sui dazi - La recente telefonata tra la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e il presidente statunitense Joe Biden ha segnato una svolta significativa nella trattativa sui dazi.

"Il presidente ha creato un dramma sugli immigrati, quelli illegali sono pericolosi ma non sono killer e stupratori. Ho amici in Messico, Canada, Europa, sono imbarazzato e mi scuso con tutti. Il mio paese ha grandi responsabilità sul caos che esiste. Trovo ridic Vai su Facebook

La premier Meloni arrivata in Canada per il G7 a Kananaskis; Meloni al G7 per fare sponda con Trump (e tentare di frenarlo); Meloni vola in Canada per il G7. L’incognita Trump disorienta i leader.

Meloni arrivata in Canada per il G7, priorità la de-escalation in Medio Oriente

Da msn.com: La premier Giorgia Meloni è arrivata in Canada per partecipare al vertice dei leader del G7 che si apre domani a Kananaskis.