Meloni al G7 in Canada | missione diplomatica per fermare l' escalation

Giorgia Meloni atterra in Canada per un G7 cruciale, con l’obiettivo di scongiurare un’escalation di tensioni e mantenere vivo il diplomazia. Con determinazione e dialogo, la premier italiana si impegna a favorire un possibile cessate il fuoco in un contesto internazionale sempre più complesso, sperando che le negoziazioni possano portare a una stabilità duratura. Oggi, nel cuore delle Rocky Mountains, inizia una sfida decisiva per la pace globale.

Evitare l’escalation, mantenere aperto il canale della diplomazia nella speranza che possa portare a un cessate il fuoco: è con questa missione che Giorgia Meloni atterra in Canada per uno dei G7 più delicati degli ultimi tempi, pesantemente condizionato dall'attacco israeliano all'Iran. La premier italiana, in compagnia della figlia Ginevra, è arrivata già ieri sera a Kananaskis, tra le Rocky Mountains, dove avranno sede i colloqui: oggi i bilaterali, da domani il summit dei grandi. La posizione di Roma è chiara: è il momento di fermarsi, di lasciare che sia la diplomazia a parlare, non le armi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Meloni al G7 in Canada: missione diplomatica per fermare l'escalation

In questa notizia si parla di: meloni - canada - missione - escalation

Meloni riceve il Primo Ministro del Canada Mark Carney a Palazzo Chigi - Il 17 maggio 2025, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, in un incontro volto a rafforzare i legami tra Italia e Canada.

Meloni arrivata in Canada per il G7, priorità la de-escalation in Medio Oriente; Meloni parte per il G7 in Canada, priorità la de-escalation in Medio Oriente; Crisi in Libano, Meloni convoca riunione del G7: «Ferma condanna dell’attacco iraniano».

Meloni arrivata in Canada per il G7, priorità la de-escalation in Medio Oriente - La premier Giorgia Meloni è arrivata in Canada per partecipare al vertice dei leader del G7 che si apre domani a Kananaskis. Da msn.com