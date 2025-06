Meldola in carcere giovane ladro Manette dopo un furto in abitazione

A Meldola, un giovane ladro tunisino di appena 19 anni è stato arrestato dopo una serie di furti in abitazione che hanno scosso la comunità. La sua cattura, avvenuta lunedì 9 giugno grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, rappresenta un importante passo nella lotta contro il crimine locale. Questa vicenda evidenzia come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa rafforzare la sicurezza del nostro territorio, creando un ambiente più protetto per tutti.

Lo scorso lunedì 9 giugno a Meldola sono scattate le manette per un cittadino tunisino diciannovenne, sottoposto al fermo d’indiziato di reato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Meldola in relazione ad un furto e ad un tentato furto avvenuto il giorno prima, all’interno dello stesso Comune. L’allarme è scattato domenica 8, quando i servizi di videosorveglianza di un’abitazione di una frazione dell’alta Val Bidente hanno ripreso il giovane prima mentre cercava di introdursi nell’immobile, senza successo, e poi quando, dopo qualche momento, è riuscito ad accedere ad un’altra abitazione vicina alla prima, rubando "una bicicletta di ingente valore e uno zaino con effetti personali e apparecchi elettronici dei proprietari di casa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meldola, in carcere giovane ladro. Manette dopo un furto in abitazione

