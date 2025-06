Mehdi Taremi non sarà al mondiale per club 2025 | bloccato in Iran

L’assenza di Mehdi Taremi al Mondiale per Club 2025 sta creando grande preoccupazione in casa Inter, mentre l’attacco di Israele sull’Iran ha bloccato il suo viaggio verso gli Stati Uniti. Rimasto a Teheran, l’attaccante nerazzurro aspetta con ansia notizie sulla sua possibile partenza. La situazione si evolve e i tifosi sperano in una rapida risoluzione, perché ogni momento senza Taremi pesa sulle ambizioni della squadra.

Sono ore di apprensione in casa Inter per Mehdi Taremi. In seguito all ’ attacco di Israele sull’Iran, infatti, gli aeroporti iraniani sono chiusi e quindi l’attaccante nerazzurro è rimasto bloccato a Teheran e non ha potuto raggiungere il resto della squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club 2025. Secondo quanto appreso da LaPresse la società è in contatto con il giocatore, ma al momento non si sa quando riuscirà a volare negli States. E’ una situazione che non dipende dalla volontà del giocatore e dell’Inter, che al momento non può fare altro che aspettare l’arrivo di buone notizie da Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mehdi Taremi non sarà al mondiale per club 2025: bloccato in Iran

