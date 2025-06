Mehdi Taremi bloccato dal conflitto Iran-Israele | addio al Mondiale per club

Il calcio è uno sport imprevedibile, capace di regalare sogni e drammi in un attimo. Come nel caso di Mehdi Taremi, bloccato dal conflitto tra Iran e Israele, che gli ha impedito di partecipare al Mondiale per club negli Stati Uniti. Ricordiamo anche l’incredibile episodio di Christian Eriksen, che dopo il suo arresto cardiaco durante gli Europei ha dovuto affrontare un duro percorso di recupero e rinascita. Questi eventi ci ricordano quanto il destino possa cambiare tutto in un soffio.

Era il 12 giugno di quattro anni fa, nel 2021, quando durante gli Europei il centrocampista nerazzurro Christian Eriksen fu colpito da un attacco cardiaco. Sopravvisse, ma per via delle norme italiane quell’incidente mise praticamente fine alla sua carriera in Serie A. Quattro anni dopo, più o meno negli stessi giorni, è arrivata la notizia del mancato imbarco di Mehdi Taremi per gli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto partecipare al Mondiale per club. L’evoluzione del conflitto tra Iran e Israele ha fatto sì che fossero bloccati i voli per i civili e l’attaccante non ha potuto raggiungere la California da Teheran. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mehdi Taremi bloccato dal conflitto Iran-Israele: addio al Mondiale per club

