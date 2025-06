Medusa la spiegazione del finale | chi ha ucciso Gabriel? cosa significa il suo codice?

Medusa, la serie Netflix che svela i segreti di una potente famiglia colombiana, ci tiene col fiato sospeso fino all’ultimo istante. Chi ha davvero ucciso Gabriel? E cosa si cela dietro il suo misterioso codice? Scopriamo insieme i dettagli intricati di questa trama ricca di inganni, potere e tradimenti, per svelare i veri motivi che si nascondono dietro a ogni mossa. La verità potrebbe sorprenderti più di quanto immagini.

La serie Netflix Medusa racconta la storia della famiglia Hidalgo, una delle più ricche della Colombia grazie alla loro vasta impresa commerciale chiamata Medusa Corporation. Mentre all’interno della famiglia infuria una lotta di potere per il controllo dell’azienda, la neo-nominata amministratrice delegata Barbara Hidalgo sopravvive a un tentativo di omicidio. Inizialmente dichiarata morta, quando riappare miracolosamente, le dinamiche familiari vengono messe a dura prova. Il fatto che soffra di amnesia e non ricordi gran parte della sua vita prima che la sua barca esplodesse in mezzo all’oceano la costringe a rivalutare ogni singola relazione che ha. 🔗 Leggi su Cinefilos.it