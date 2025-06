Mediobanca riunisce il cda sul tavolo il rinvio dell’assemblea su Banca Generali

Mediobanca si prepara a un momento cruciale, convocando il consiglio di amministrazione sul tavolo del rinvio dell’assemblea di Banca Generali. Una mossa strategica e difensiva, presa dopo le tensioni con Monte dei Paschi di Siena, che potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama finanziario italiano. La partita si gioca su più fronti, e il futuro della banca si decide proprio in questi giorni.

Mediobanca ha convocato il cda alla vigilia del voto dei soci sull’ ops per Banca Generali, mossa difensiva che i vertici dell’istituto hanno deciso dopo essere stati oggetto di una analoga operazione lanciata in precedenza da Monte dei paschi di Siena (Mps): sul tavolo, riporta Repubblica, c’è la proposta di rinvio dell’assemblea. Il 4 giugno il gruppo Caltagirone, azionista tramite la società VM 2006, aveva sollecita il consiglio d’amministrazione di Mediobanca di «proporre all’assemblea convocata il 16 giugno di deliberare il rinvio della medesima» al momento in cui gli accordi di partnership tra Generali, Banca Generali e l’istituto di Piazzetta Cuccia saranno definiti «per evitare ogni contestazione in ordine al conflitto di interesse che caratterizza l’attuale operato del cda di Mediobanca e consentire ai soci una coerente e ponderata valutazione del proprio interesse di investitori». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mediobanca riunisce il cda, sul tavolo il rinvio dell’assemblea su Banca Generali

LO STOP DI CALTAGIRONE A MEDIOBANCA Francesco Gaetano Caltagirone, tramite la sua holding Vm 2006 (7,4% di Mediobanca), chiede il rinvio dell’assemblea del 16 giugno, chiamata a votare sull’offerta di scambio azionario con Generali per il controll Vai su X

