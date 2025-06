Mediobanca rinvio assemblea allunga e complica la ‘scommessa’ su Banca Generali

Il rinvio inatteso dell'assemblea di Mediobanca, previsto per decidere sull'offerta su Banca Generali, apre un nuovo capitolo in una partita già complessa e strategicamente delicata. La mossa dell'Amministratore Delegato Alberto Nagel si complica ulteriormente, lasciando gli investitori e gli analisti con il fiato sospeso. Vediamo insieme quali potrebbero essere le conseguenze di questa inaspettata sospensione e cosa ci riserva il futuro di questa intricata operazione.

(Adnkronos) – Un rinvio, quello dell'assemblea di Mediobanca chiamata a pronunciarsi sull'offerta su Banca Generali, inatteso e che “allunga e complica la partita”, soprattutto per quanto riguarda la mossa studiata dall’Ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel. Fonti finanziarie vicine al dossier evidenziano, parlando con l’Adnkronos, un dato oggettivo: l’offerta di Mediobanca su Banca Generali, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: banca - mediobanca - generali - rinvio

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Milleri Delfin manifesta un'inversione strategica, appoggiando Unicredit nell'operazione su Banco BPM e aprendo a Nagel per Banca Generali.

#Mediobanca, consiglio straordinario per valutare il rinvio dell’assemblea sull’offerta su Banca Generali - X Vai su X

Mediobanca riunisce il cda, discute il rinvio dell'assemblea alla vigilia del voto sull'ops Banca Generali. #ANSA Vai su Facebook

Mediobanca, a chi serve il rinvio dell'assemblea? Più tempo per smontare operazione su Banca Generali; Mediobanca, il cda rinvia al 25 settembre l’assemblea per l’offerta su Banca Generali; Mediobanca: cda rinvia assemblea su ops Banca Generali al 25 settembre.

Mediobanca, rinvio assemblea allunga e complica la ‘scommessa’ su Banca Generali - Un rinvio, quello dell'assemblea di Mediobanca chiamata a pronunciarsi sull'offerta su Banca Generali, inatteso e che “allunga e complica la partita”, soprattutto per quanto riguarda la ... msn.com scrive