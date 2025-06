Mediobanca rinviata l’assemblea per l’ok all’Ops su Banca Generali

L’attesa tra i soci di Mediobanca si fa sempre più intensa: la decisione a sorpresa di rinviare l’assemblea prevista per domani, al 25 settembre, segna un nuovo capitolo nel futuro di Piazzetta Cuccia e della sua strategia su Banca Generali. Un passo che lascia aperte numerose incognite e apre nuove prospettive di analisi sul delicato equilibrio tra le parti coinvolte. La decisione finale si avvicina, e il futuro di Mediobanca rimane tutto da scrivere.

Rinviata al 25 settembre l’attesa conta tra i soci Mediobanca sul futuro di Piazzetta Cuccia. Con una decisione a sorpresa, al termine di un Cda straordinario convocato all’ultimo minuto, il board ha infatti posticipato l’assemblea sull’offerta pubblica di scambio su Banca Generali, prevista per domani, rimandando un voto che si preannunciava sempre più sul filo di lana, se non quasi ormai compromesso. Il comunicato di Mediobanca motiva la decisione con la volontà di dare risposte a quegli azionisti che, per potersi esprimere, chiedevano di conoscere la posizione delle Generali, in particolare sugli accordi commerciali che sono condizione di efficacia dell’ops. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mediobanca - rinviata - assemblea - banca

Mediobanca, Assemblea rinviata al 25 Settembre per voto su OPS Banca Generali, CdA: "L’Offerta rimane valida in tutti i suoi termini" - L'incertezza domina il panorama bancario italiano, con Mediobanca che decide di rinviare l’assemblea al 25 settembre per votare sull’OPS su Banca Generali.

Mediobanca rinvia l’assemblea per votare l’ops su Banca Generali. L’assise dei soci, chiamata per decidere sull’operazione da 6,3 miliardi con la quale Piazzetta Cuccia punta all’acquisizione del controllo della Banca del Leone e contestualmente all’uscita d Vai su Facebook

Mediobanca rinvia assemblea di domani al 25. Settembre. Vai su X

Mediobanca, a chi serve il rinvio dell'assemblea? Più tempo per smontare operazione su Banca Generali; Mediobanca: cda rinvia assemblea su ops Banca Generali al 25 settembre; Assemblea Mediobanca rinviata al 25 settembre: che cosa succede adesso sull'Ops Banca Generali.

Mediobanca, assemblea rinviata al 25 settembre - Il cda di Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre la data dell'Assemblea ordinaria, originariamente convocata per lunedì 16 giugno, per ... Scrive ilmessaggero.it