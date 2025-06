Mediobanca rinviata al 25 settembre l’assemblea su Banca Generali

Mediobanca sorprende ancora: l'assemblea su Banca Generali, inizialmente programmata per il 16 giugno, è stata rinviata al 25 settembre. La decisione, presa all’ultimo momento, riflette le tensioni e le sfide in un’operazione strategica che potrebbe ridisegnare il panorama finanziario italiano. Resta da capire se questa mossa garantirà maggiore chiarezza e opportunità per tutti gli attori coinvolti nel complesso scenario bancario.

Il consiglio d’amministrazione di Mediobanca ha deciso il rinvio al 25 settembre dell’assemblea chiamata a votare sull’ ops per Banca Generali, che era in programma il 16 giugno. La mossa, arrivata alla vigilia dell’assise dei soci, nasce dalla quasi certezza che i soci di Piazzetta Cuccia avrebbero bocciato l’offerta pubblica di scambio. Il 3 giugno il gruppo Caltagirone, azionista tramite la società VM 2006, aveva chiesto al consiglio d’amministrazione di Mediobanca di «proporre all’assemblea convocata il 16 giugno di deliberare il rinvio della medesima», allo scopo di «evitare ogni contestazione in ordine al conflitto di interesse che caratterizza l’attuale operato del cda di Mediobanca e consentire ai soci una coerente e ponderata valutazione del proprio interesse di investitori ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mediobanca, rinviata al 25 settembre l’assemblea su Banca Generali

