Mediobanca rinvia l’assemblea su Banca Generali | intrighi e strategie nel mondo finanziario italiano

L’attesa assemblea di Mediobanca, originariamente prevista per domani, è stata rinviata al 25 settembre, sorprendente gli addetti ai lavori. La decisione, comunicata dopo un consiglio straordinario, mira a dare più tempo ai soci coinvolti in Mediobanca e Assicurazioni Generali per valutare approfonditamente lo scambio strategico proposto. Tra intrighi e alleanze nel cuore del mondo finanziario italiano, si delineano nuove sfide e opportunità che potrebbero cambiare gli equilibri del settore.

L’assemblea straordinaria di Mediobanca, inizialmente prevista per domani, è stata posticipata al 25 settembre. La decisione, annunciata dopo un consiglio di amministrazione straordinario convocato oggi, ha sorpreso gli osservatori del settore finanziario. L’obiettivo dichiarato? Consentire ai soci che detengono partecipazioni sia in Mediobanca che in Assicurazioni Generali di valutare meglio l’operazione proposta, ovvero lo scambio tra il 50,02% di Banca Generali e il 6,5% delle azioni Generali detenute da Mediobanca. Nonostante il rinvio, l’offerta pubblica di scambio (OPS) resta valida in ogni sua parte, come precisato dalla stessa banca guidata da Alberto Nagel. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mediobanca rinvia l’assemblea su Banca Generali: intrighi e strategie nel mondo finanziario italiano

In questa notizia si parla di: mediobanca - generali - assemblea - banca

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Milleri Delfin manifesta un'inversione strategica, appoggiando Unicredit nell'operazione su Banco BPM e aprendo a Nagel per Banca Generali.

Mediobanca rinvia l’assemblea per votare l’ops su Banca Generali. L’assise dei soci, chiamata per decidere sull’operazione da 6,3 miliardi con la quale Piazzetta Cuccia punta all’acquisizione del controllo della Banca del Leone e contestualmente all’uscita d Vai su Facebook

Il cda di Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre la data dell'Assemblea ordinaria, originariamente convocata per lunedì 16 giugno, per l'approvazione dell'offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali. Lo si legge in una nota. #ANSA - X Vai su X

Assemblea Mediobanca: i numeri, gli schieramenti e gli effetti del voto sull’Ops su Banca Generali. L...; Mediobanca rinvia l'assemblea per l'ops su Banca Generali al 25 settembre; Mediobanca rinvia a settembre l'acquisto di Generali. Ora rischia di saltare tutto.

Mediobanca, assemblea su Ops Banca Generali rinviata al 25 settembre - (askanews) – Tutto rinviato al 25 settembre per l’offerta pubblica di scambio di Mediobanca su Banca Generali. Lo riporta askanews.it