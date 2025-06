Mediobanca rinvia l' Assemblea ordinaria su Banca Generali al 25 settembre

Mediobanca sposta al 25 settembre l'assemblea ordinaria, inizialmente prevista per giugno, concentrandosi sulla delicata offerta pubblica di scambio su Banca Generali. La decisione, annunciata dal consiglio di amministrazione, riflette l’attesa delle valutazioni di Generali sull’OPS, sottolineando la strategia di prudenza e attesa nel delicato panorama bancario. Un rinvio che potrebbe influenzare gli equilibri del settore e i piani futuri delle principali istituzioni finanziarie.

Il cda di Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre la data dell'Assemblea ordinaria, originariamente convocata per lunedì 16 giugno, per l'approvazione dell' offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali. Lo ha annunciato l'istituto in una nota nella quale motiva il rinvio della discussione tra i soci a settembre con l'intenzione di aspettare la valutazione di Generali sull'ops. "Solo lo scorso giovedì 12 giugno, a ridosso della riunione assembleare del 16 giugno, Generali ha divulgato un comunicato stampa segnalando, per la prima volta, di aver avviato un processo di analisi della proposta avanzata da Mediobanca e delle sue implicazioni commerciali, economiche e di valore.

