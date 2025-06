Mediobanca rinvia l’assemblea degli azionisti al 25 settembre

Mediobanca sorprende gli investitori rinviando l’assemblea degli azionisti al 25 settembre 2025, spostando così una delle tappe più attese dell’anno. La decisione del consiglio di amministrazione, annunciata oggi, ha suscitato numerosi interrogativi sul futuro delle strategie di Banca Generali e dei gruppi coinvolti. Ma cosa c’è dietro questa scelta inattesa? Scopriamo insieme i dettagli e le possibili ripercussioni di questa mossa strategica.

Il cda di Mediobanca riunitosi oggi ha deliberato di rinviare al 25 settembre 2025 la data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, originariamente convocata per domani per l'approvazione dell'offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali. È quanto si legge in una nota. Lo scorso 3 giugno la Vm 2006, del gruppo Caltagirone, aveva presentato richiesta di rinvio "al momento in cui gli Accordi di partnership saranno definiti". Mediobanca: "L'offerta resta valida in tutti i suoi termini". "L'Offerta rimane valida in tutti i suoi termini come da Comunicato ai sensi art.102 TUF dello scorso 28 aprile, ivi compresa la conclusione attesa per settembreottobre 2025".