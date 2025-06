Mediobanca | possibile rinvio dell' assemblea sull' ops per Banca Generali

Mediobanca si prepara a un possibile colpo di scena sull'assemblea dedicata all'opa su Banca Generali. Con il voto imminente dei soci, la convocazione del consiglio di amministrazione apre a un rinvio, richiesto da VM 2006 Srl del Gruppo Caltagirone, in attesa di definire gli Accordi di partnership. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri e le strategie future del settore bancario. Restate sintonizzati per scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda.

Alla vigilia del voto dei soci sull' ops per Banca Generali, Mediobanca convoca il cda. Sul tavolo, come anticipato da Repubblica, c'è la proposta di rinvio dell'assemblea. Il 4 giugno scorso VM 2006 Srl del Gruppo Caltagirone aveva chiesto al Cda di Mediobanca di "proporre all'assemblea convocata il 16 giugno di deliberare il rinvio della medesima al momento in cui gli Accordi di partnership saranno definiti". Sembra essere stata lasciata cadere e invece ora, in extremis, verrà discussa in cda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca: possibile rinvio dell'assemblea sull'ops per Banca Generali

Mediobanca, Caltagirone chiede rinvio assemblea su Ops Banca Generali: "Assoluta incompletezza dell'informazione" - Caltagirone alza la voce: Mediobanca deve fare chiarezza sulla sua operazione strategica con Banca Generali.

LO STOP DI CALTAGIRONE A MEDIOBANCA Francesco Gaetano Caltagirone, tramite la sua holding Vm 2006 (7,4% di Mediobanca), chiede il rinvio dell'assemblea del 16 giugno, chiamata a votare sull'offerta di scambio azionario con Generali per il controll

L'imprenditore, azionista di Piazzetta Cuccia, sollecita il cda a procrastinare l'assise convocata il 16 giugno: «Assoluta incompletezza delle informazioni sull'offerta per Banca Generali»

