Mediobanca convocato CDA straordinario per possibile rinvio Assemblea su voto per OPS Banca Generali

L'orizzonte del settore bancario si fa tumultuoso: Mediobanca convoca un consiglio straordinario per affrontare il possibile rinvio dell’assemblea su Banca Generali, in un clima di grande tensione e attesa. La partita si fa sempre più complessa, e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri del risiko finanziario. Rimanete sintonizzati: le strategie si stanno affinando e i risvolti sono ancora tutti da scoprire.

Situazione agitata sul fronte del risiko bancario, convocato il CdA straordinario di Mediobanca per deliberare in merito al possibile rinvio dell'Assemblea per votare sull'ops su Banca Generali.

Mediobanca convoca per oggi il cda per valutare se sia il caso di rinviare l'assemblea prevista per domani, lunedì 16 giugno, necessaria per dare il via all'Ops su Banca Generali.