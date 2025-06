Mediobanca convoca cda straordinario possibile rinvio assemblea

Mediobanca si prepara a un importante confronto: oggi il consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria per valutare un potenziale rinvio dell'assemblea prevista per domani, che potrebbe segnare l'inizio dell'Ops su Banca Generali. La decisione potrebbe influenzare significativamente il panorama finanziario italiano, soprattutto alla luce della richiesta avanzata dal socio Francesco Gaetano…

(Adnkronos) – Mediobanca convoca per oggi il cda per valutare se sia il caso di rinviare l'assemblea prevista per domani, lunedì 16 giugno, necessaria per dare il via all'Ops su Banca Generali. Lo riporta La Repubblica. L'ipotesi del rinvio prenderebbe spunto da una richiesta avanzata alla Consob il 4 giugno scorso dal socio Francesco Gaetano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mediobanca convoca cda straordinario, possibile rinvio assemblea

LO STOP DI CALTAGIRONE A MEDIOBANCA Francesco Gaetano Caltagirone, tramite la sua holding Vm 2006 (7,4% di Mediobanca), chiede il rinvio dell'assemblea del 16 giugno, chiamata a votare sull'offerta di scambio azionario con Generali per il controll

L'imprenditore, azionista di Piazzetta Cuccia, sollecita il cda a procrastinare l'assise convocata il 16 giugno: «Assoluta incompletezza delle informazioni sull'offerta per Banca Generali»

