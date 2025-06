Mediobanca | Cda per Ops su Banca Generali l 25 settembre Rinvio in attesa di valutazione

Il panorama bancario italiano si prepara a un nuovo capitolo di importanti decisioni strategiche. Mediobanca ha annunciato il rinvio dell’assemblea degli azionisti, prevista inizialmente per giugno, al 25 settembre 2025, in attesa di valutazioni più approfondite sull’ops su Banca Generali. La fase di engagement pre-assembleare ha evidenziato un ampio interesse e diverse prospettive, lasciando intravedere un futuro ricco di potenzialità e sfide.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, riunitosi oggi, ha deliberato di rinviare al 25 settembre 2025 la data dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, originariamente convocata per il 16 giugno per l’approvazione dell’offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali. L’attività di engagement pre-assembleare, sottolinea Mediobanca, «ha confermato l’esistenza di un largo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mediobanca: Cda per Ops su Banca Generali l 25 settembre. Rinvio in attesa di valutazione

