Mediobanca assemblea su Ops Banca Generali rinviata al 25 settembre

La sfida tra Mediobanca e Banca Generali si fa ancora più intrigante, con l’assemblea rinviata al 25 settembre dopo un inatteso turnaround decisionale. Questa mossa sorprendente, annunciata a seguito di un Cda straordinario, non indebolisce l’offerta pubblica di scambio, che rimane intatta. Ora, il mercato attende con entusiasmo sviluppi e approfondimenti su questa strategia che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore.

Roma, 15 giu. (askanews) – Tutto rinviato al 25 settembre per l'offerta pubblica di scambio di Mediobanca su Banca Generali. L'assemblea dell'istituto guidato da Alberto Nagel che avrebbe dovuto votare sull'offerta domani, è stata rimandata a fine settembre, a sorpresa, dopo un cda straordinario che si è riunito oggi. Mediobanca ha precisato che l'offerta resta valida in ogni sua parte e che "l'attività di engagement pre-assembleare ha confermato l'esistenza di un largo supporto del mercato all'Ops, testimoniato anche dai pareri favorevoli unanimi dei proxy advisors". Tuttavia la scelta di far slittare l'assemblea è stata dettata, ha chiarito Mediobanca, dalla volontà di venire incontro all'esigenza di alcuni soci "al tempo stesso titolari di un investimento sia in Mediobanca sia in Assicurazioni Generali, di conoscere le valutazioni e l'orientamento di Assicurazioni Generali rispetto alla proposta di Mediobanca".