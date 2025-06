Mediobanca assemblea rinviata a settembre Il risiko bancario cosa succede ora

L'assemblea di Mediobanca, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata a settembre, allungando i tempi di uno degli scontri più caldi nel panorama bancario italiano. La decisione del Cda, sorprendente, apre nuovi scenari in una partita decisiva tra i grandi del settore. Con il rinvio dell’assemblea, cosa succederà ora nel complesso risiko bancario? Le prossime mosse potrebbero rivoluzionare il futuro dei principali istituti di credito italiani.

Il Cda di Mediobanca si riunisce a sorpresa e delibera il rinvio al 25 settembre dell'Assemblea dei soci, convocata inizialmente per domani, con all'ordine del giorno l'offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali. Si allungano dunque i tempi di una delle partite più importanti del risiko bancario in corso tra alcuni dei principali istituti di credito italiani. La mossa dell'Istituto guidato da Alberto Nagel, spiegano fonti finanziarie, sarebbe stata dettata tra i vari fattori dalla volontà di fare chiarezza tra le parti in campo ed evitare un eventuale ricorso a contenziosi. Altre fonti parlano invece di uno scenario in cui nell'Assemblea di domani il fronte del voto contrario all'Ops avrebbe potuto superare il 40% dei voti.

