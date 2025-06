Medio Oriente si teme l’escalation Il vescovo Castellucci | Fermatevi Rafforzati i controlli sulla sinagoga

medio oriente si teme l’escalation, e il vescovo Castellucci invita a fermarsi, rafforzando i controlli sulla sinagoga. È una guerra che colpisce al cuore ognuno di noi. Mentre cresce il dolore e l’ansia, l’allarme si fa sentire anche nella nostra città, dove le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza di tutti. La pace, ora più che mai, dipende dal nostro senso di responsabilità e unità.

E' una guerra che colpisce duramente al cuore ognuno di noi. Se da una parte ci sono dolore e preoccupazione, dall'altra, inevitabilmente, c'è allarme. A fronte del nuovo conflitto in Medio Oriente, tra Israele e Iran, sono già state incrementate le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale e, ovviamente, locale. Questo vuole dire che anche nella nostra città le forze dell'ordine stanno adeguando i servizi di controllo rivolti in particolare agli obiettivi sensibili come sinagoga e Duomo. Stretta anche sulle manifestazioni: è stata infatti cancellata proprio per motivi di sicurezza la manifestazione nazionale a sostegno di Israele prevista per oggi a Monchio di Palagano.

