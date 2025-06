Medio Oriente quanto aumenterà il petrolio con la chiusura dello Stretto di Hormuz?

La tensione crescente nel Medio Oriente potrebbe portare a un'impennata dei prezzi del petrolio, con stime che prevedono un aumento tra il 20% e il 30% nel caso di chiusura dello Stretto di Hormuz. Teheran valuta questa opzione come risposta alle pressioni internazionali, ma le conseguenze sarebbero devastanti per l'economia globale, provocando instabilità e rincari energetici senza precedenti. La domanda ora è: quanto potrebbe davvero aumentare il prezzo del petrolio in una simile evenienza?

Teheran sta seriamente considerando la possibilità di chiudere lo Stretto di Hormuz. A riportarlo sono i media iraniani, citando le dichiarazioni di Esmail Kosari, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale. Un'ipotesi che, se concretizzata, potrebbe avere un impatto devastante sugli equilibri geopolitici ed economici globali, innescando una spirale di conseguenze potenzialmente.

