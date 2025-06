Mbangula Juventus futuro sempre più in bilico | può essere inserito come contropartita in quell’affare! L’ultima idea alla Continassa

Il futuro di Samuel Mbangula alla Juventus è sempre più incerto: il giovane esterno belga potrebbe essere la chiave in una strategia di mercato innovativa, come contropartita in un affare di rilievo. Alla Continassa si pensa a soluzioni sorprendenti per rinforzare la rosa e mantenere l’ambizione di tornare in alto. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo?

Mbangula Juventus, futuro sempre più in bilico: l’esterno belga può essere inserito come contropartita in quell’affare! L’ultima idea alla Continassa. Il futuro di Samuel Mbangula alla Juve è sempre più in bilico. Dopo essersi ritagliato uno spazio importante nella prima parte di stagione con Thiago Motta il belga è via via scivolato nella lista delle gerarchie. Non è da escludere un suo addio in estate, con Inghilterra e Germania come possibili mete. Non solo: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il suo nome potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’affare Nuno Tavares con la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juventus, futuro sempre più in bilico: può essere inserito come contropartita in quell’affare! L’ultima idea alla Continassa

