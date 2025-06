Maxi rissa tra genitori a Napoli durante la partita di calcio tra ragazzini Ischia - Cantera | il video

Un acceso scontro tra genitori durante la finale under 16 a Napoli ha scosso il pubblico: tra tensioni e urla, la situazione è degenerata richiedendo l’intervento dei carabinieri. Un episodio che mette in discussione il clima di fair play e rispetto nello sport giovanile. La violenza sugli spalti è un campanello d’allarme per un cambiamento necessario nel mondo del calcio amatoriale. Ecco cosa è successo.

Napoli, rissa alla finale di calcio under 16 tra Ischia e Cantera: volano botte, intervengono i carabinieri: ecco cosa è successo sugli spalti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi rissa tra genitori a Napoli durante la partita di calcio tra ragazzini Ischia - Cantera: il video

In questa notizia si parla di: rissa - napoli - calcio - ischia

Parma-Napoli, Conte e Chivu sfiorano rissa: caos tra le panchine - Durante il match Parma-Napoli, tensione alle stelle tra le panchine. Al 90º, Conte e Chivu sfiorano la rissa, scatenata dall'agitazione legata al pareggio della Lazio.

E’ scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persone in occasione della finale provinciale di calcio maschile, under 16, che ha visto la vittoria dell’Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Al fischio finale alcune persone sugli spalti e in campo hanno i Vai su Facebook

Gli scontri al campo San Gennaro nel #RioneSanità al termine della finale provinciale di calcio maschile, under 16 tra Ischia e #CanteraNapoli Vai su X

Maxi rissa tra genitori a Napoli durante la partita di calcio tra ragazzini Ischia - Cantera: il video; Partita di calcio giovanile finisce in rissa con gli atleti bloccati in campo. La replica: Genitori provocati da un gesto osceno; Rissa e sequestro di persona alla finale Under 16 tra Ischia e Cantera Napoli: intervengono i Carabinieri.

Rissa sugli spalti per la partita di calcio under 16 - «È scoppiata una rissa con conseguente sequestro di persone in occasione della finale provinciale di calcio maschile, under 16, che ha visto la vittoria dell’Ischia contro la Cantera Napoli ... Si legge su ilroma.net